Bianco Tanagro 2026 ad Auletta torna la festa del carciofo bianco | due weekend tra gusto spettacoli e tradizione

A Auletta si svolge la XIV edizione di Bianco Tanagro, una manifestazione dedicata al carciofo bianco della Valle del Tanagro. L’evento si svolge su due fine settimana e comprende degustazioni, spettacoli e momenti di tradizione legati alla cultura locale. La manifestazione è uno dei principali appuntamenti enogastronomici della regione e richiama visitatori da diverse zone.

Torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama enogastronomico campano: la XIV edizione di Bianco Tanagro, la manifestazione dedicata al carciofo bianco della Valle del Tanagro. L’evento si svolgerà nel centro storico di Auletta, in provincia di Salerno, in due weekend: dal 24 al 26 aprile 2026 e dal 30 aprile al 3 maggio 2026, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra sapori autentici, tradizione e cultura. Un evento simbolo del territorio. Bianco Tanagro rappresenta ormai una vera istituzione tra gli eventi food della Campania. Grazie all’impegno della Pro Loco e dell’intera comunità locale, la manifestazione continua a crescere, attirando visitatori da tutta la regione e oltre. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Bianco Tanagro 2026, ad Auletta torna la festa del carciofo bianco: due weekend tra gusto, spettacoli e tradizione Articoli correlati XIV Bianco Tanagro: due week-end tra percorsi degustativi, arte, eventi e spettacoliTempo di lettura: 4 minutiTorna l’atteso appuntamento con il carciofo bianco della Valle del Tanagro, accompagnato da un ricco mercatino di tipici,... Rann Utsav, la lunga festa indiana del sale nel Deserto Bianco, tra tradizione e motoriIn India, Paese sempre più emergente a livello globale in tema di due ruote, e più precisamente nel Gujarat, lo stato più occidentale confinante con...