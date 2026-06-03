Il Besanino fermo da settembre ma da dicembre le corse da Villasanta raddoppiano

Notizia in breve

Il servizio del Besanino è stato sospeso a settembre a causa di lavori per la Pedemontana. Da dicembre, le corse da Villasanta sono raddoppiate rispetto al periodo precedente. Il blocco del treno è durato circa un anno e ha coinvolto più Comuni. La sospensione ha interessato il collegamento ferroviario fino alla ripresa delle corse, che si è verificata con l’aumento delle frequenze a partire da dicembre.