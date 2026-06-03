Il Besanino fermo da settembre ma da dicembre le corse da Villasanta raddoppiano
Il servizio del Besanino è stato sospeso a settembre a causa di lavori per la Pedemontana. Da dicembre, le corse da Villasanta sono raddoppiate rispetto al periodo precedente. Il blocco del treno è durato circa un anno e ha coinvolto più Comuni. La sospensione ha interessato il collegamento ferroviario fino alla ripresa delle corse, che si è verificata con l’aumento delle frequenze a partire da dicembre.
Il 7 settembre sembra lontano, ma non per i sindaci dei Comuni coinvolti dal blocco (di un anno) del Besanino per i lavori per la realizzazione di Pedemontana. Dal 7 settembre 2026 al 28 agosto 2027 il treno che parte da Lecco e arriva a Milano Porta Garibaldi, fermandosi in diverse stazioni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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