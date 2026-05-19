' Poetico' verso il gran finale a Ravenna da dicembre 77 autori da tutt' Italia | premiati i vincitori della rassegna

Da dicembre a Ravenna si è conclusa la rassegna poetica che ha visto coinvolti 77 autori provenienti da diverse regioni italiane. Durante l’evento sono state organizzate dieci iniziative in nove località delle province di Forlì-Cesena e Ravenna, attirando un pubblico molto interessato. Le manifestazioni hanno registrato in media 85 presenze e alcune sono andate sold out, come a Forlì, Longiano e Brisighella. Tra gli ospiti presenti ci sono stati 14 poeti, autori, scrittori e performer.

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