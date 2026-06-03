Il banco di Antonio avvolto da scritte e fiori i compagni di scuola | Vola più in alto che puoi
Il banco di Antonio, decorato con scritte e fiori, è stato trovato con messaggi di saluto e incoraggiamento scritti dai compagni di scuola. La scena si è verificata durante un normale mercoledì mattina, caratterizzato da verifiche, compiti e la preparazione per le vacanze estive.
Doveva essere un mercoledì mattina come tanti altri, fatto di ultimi compiti in classe, verifiche e il conto alla rovescia per le vacanze estive. Invece, la terza D dell'Istituto comprensivo ‘San Giovanni Bosco-Giordani’ di Manfredonia si è svegliata nel silenzio e nel dolore più profondo. Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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