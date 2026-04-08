In una scuola di Bologna, i compagni di classe si preparano a ricordare il piccolo Louis, scomparso recentemente. La frase “Quel banco non resterà vuoto oggi” accompagna il ricordo, mentre Marianna Dimauro, tra le lacrime, cerca di mantenere la calma. Intorno, fiori e pensieri sono stati lasciati per onorare la memoria del bambino. La scena si svolge in un clima di dolore condiviso tra chi lo ha conosciuto.

Bologna, 8 aprile 2026 – “Quel banco non resterà vuoto oggi”. La voce è provata, tuttavia Marianna Dimauro continua a tenere insieme tutto. Questo, per lei che è la preside dalla media frequentata da Louis Pisha, non è ancora il momento delle lacrime. “Dobbiamo supportare i nostri ragazzi in ogni modo ”. Anche perché oggi la media De Andrè riapre dopo le vacanze pasquali e il banco del dodicenne morto, dopo quel volo atroce di otto piani nella tromba delle scale di un palazzone di via Piave, è lì in IIA. Lo strazio di mamma Vjola per la morte del suo Louis: “Siamo rimasti soltanto noi tre” Il ritorno in classe senza Louis. I docenti, oggi, “si predisporranno all’ascolto accogliente e attivo dei ragazzi per capire come è stato vissuto da loro quel tragico evento – spiega la preside –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Quel banco non resterà vuoto”, fiori e pensieri: così i compagni di classe ricorderanno il piccolo Louis

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