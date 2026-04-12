Studente morto in gita la lettera dei compagni di scuola | Tu non sarai mai un banco vuoto

Gli studenti di una scuola hanno scritto una lettera in ricordo di un loro compagno tragicamente scomparso durante una gita. Nel testo, i compagni esprimono dolore e ricordano il giovane con parole di affetto, dicendo che il Branchina si ferma per un amico che non c’è più. La comunicazione è stata diffusa dopo la notizia della sua morte.

“Oggi il Branchina si ferma. Per un amico che non c'è più. Non avremmo mai voluto scrivere queste parole. Non oggi, non così. Siamo abituati a vivere la scuola come il luogo dei progetti, delle risate durante l'intervallo e dell'attesa per le gite, momenti che dovrebbero restare tra i ricordi più.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Un banco vuoto alla De André: specialisti in aiuto dei compagni di LouisIl 12enne ha perso la vita precipitando dall’attico di un palazzo di otto piani di via Piave. No allo studente disabile in camera, i compagni di classe si difendono: “In gita non riusciamo a gestirlo”Cesena, 21 marzo 2026 – Ha ferito sensibilità e sfoderato armi dialettiche la vicenda del ragazzo affetto da disabilità psicologica che secondo la...