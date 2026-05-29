Cibo musica e divertimento | a Pagani torna la Sagra dello Gnocco alla Fontana

La sedicesima edizione della Sagra dello Gnocco alla Fontana si svolge il 30 e 31 maggio in via Fontana a Pagani. L’evento prevede la presenza di cibo, musica e occasioni di intrattenimento.

Sabato 30 e domenica 31 maggio, via Fontana a Pagani ospita la sedicesima edizione della “Sagra dello Gnocco alla Fontana”. La manifestazione è organizzata dalla Parrocchia Gesù Risorto con il patrocinio del Comune di Pagani, abbina la degustazione dello gnocco secondo la tradizione locale a un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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