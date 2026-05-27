Michela Ponzani e Valerio De Filippis al Teatro Sociale di Camogli con Liberi sempre

Sabato 30 maggio al Teatro Sociale di Camogli va in scena “Liberi sempre” con Michela Ponzani e Valerio De Filippis.Una storica (che di mestiere racconta la vita dei dimenticati) e un ghostwriter (un fantasma che scrive le vite degli altri) impegnati a raccontare un viaggio nel tempo, tra passato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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