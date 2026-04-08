Ubaldo Pantani al Teatro Sociale di Camogli con Inimitabile tra satira e trasformismo

Ubaldo Pantani torna a esibirsi sul palco del Teatro Sociale di Camogli con lo spettacolo intitolato “Inimitabile”. Dopo una lunga carriera televisiva caratterizzata da imitazioni celebri e riconoscibili, l’artista presenta un nuovo spettacolo che combina satira, trasformismo e umorismo. La performance ripercorre vari personaggi e volti della vita di tutti i giorni, offrendo un’interpretazione ironica e dissacrante del mondo contemporaneo.

Dopo anni di televisione, imitazioni cult e un talento comico che ha conquistato il grande pubblico, Ubaldo Pantani torna a teatro con “Inimitabile”, un nuovo viaggio ironico, dissacrante e profondamente umano tra personaggi, volti e voci della nostra quotidianità. Lo spettacolo, prodotto da. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Camogli: Ubaldo Pantani al Teatro Sociale con InimitabileCamogli: Ubaldo Pantani al Teatro Sociale con Inimitabile ... msn.com

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