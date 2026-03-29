Il nome del cardinale Pierbattista Pizzaballa è tornato a essere al centro dell’attenzione dopo che si è verificata una controversia con lo Stato di Israele. Pizzaballa, patriarca e primo cardinale di Gerusalemme fin dai tempi delle Crociate, è coinvolto in questa vicenda che ha attirato l’attenzione dei media. La questione riguarda un confronto tra le istituzioni religiose e le autorità israeliane.

Il nome del cardinale Pierbattista Pizzaballa è tornato a riempire le cronache in queste ore a seguito di una controversia con lo Stato di Israele. Patriarca di Gerusalemme dei Latini, nato in provincia di Bergamo nel 1965, Pizzaballa è il punto di riferimento della cristianità in Terra Santa, dove opera da oltre 30 anni, tanto che è stato nominato 167esimo custode di Terra Santa e guardiano del Monte Sion. Durante i suoi dodici anni di mandato, si è distinto per la capacità di avviare restauri storici, come quello del Santo Sepolcro, coordinando intese difficili tra greci ortodossi e armeni. Nel 2016, Papa Francesco lo ha scelto come Amministratore Apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, incarico trasformato poi in quello di Patriarca nel 2020. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Patriarca e primo cardinale di Gerusalemme dalle Crociate: chi è Pierbattista Pizzaballa

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