Il 3 giugno si celebra la Giornata Mondiale della Bicicletta, un evento riconosciuto a livello globale. La ricorrenza ricorda l'importanza del mezzo di trasporto per la mobilità e l'ambiente. È una giornata in cui si promuove l’uso della bicicletta, apprezzata da molte persone, tra cui bambini e membri delle famiglie reali. La data è dedicata alla valorizzazione della bicicletta come alternativa sostenibile per gli spostamenti quotidiani.

Il 3 giugno si celebra, in tutto il mondo, la Giornata Mondiale della Bicicletta. La ricorrenza, istituita nel 2018 dalle Nazioni Unite, serve a promuovere la mobilità green insieme a una maggiore consapevolezza dei benefici dell’uso della bici per la salute, il benessere psicofisico e la tutela dell’ambiente. I reali hanno sempre avuto una passione per il ciclismo. In particolare, quando ancora l’auto non era un mezzo di trasporto così diffuso. Basti vedere le numerose immagini della regina Elisabetta e di sua sorella Margaret ritratte mentre pedalano a Windsor, ancora ragazzine. Da Kate a Sofia, anche i royal amano la bici. Alla corte dei Windsor sono in tanti ad amare le due ruote. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 3 giugno si celebra il mezzo di trasporto tanto amato dai bambini. E anche da Kate, Maxima, Carlo e gli altri royal

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