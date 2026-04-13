Durante il Vinitaly di Verona, in corso fino al 15 aprile, si è parlato di strategie di vendita del vino, con uno chef che ha spiegato come a volte si opta per offrire un mezzo bicchiere, considerato più accessibile per i clienti. Contestualmente, la regione Romagna si presenta attraverso la sua Piadina Igp, protagonista di un’esperienza gastronomica curata dallo stesso chef. La manifestazione mette in evidenza le tradizioni e le specialità locali in un contesto internazionale.

Al Vinitaly di Verona (fino al 15 aprile) la Romagna si racconta attraverso uno dei suoi simboli più autentici: la Piadina Romagnola Igp, protagonista dell’esperienza gastronomica firmata Carlo Cracco. Lo chef la propone con tre farciture: Prosciutto di Parma Dop, Squacquerone di Romagna Dop e fichi caramellati; Radicchio tardivo, Formaggio di Fossa di Sogliano Dop, pesto di noci e Culatello di Zibello Dop; Squacquerone di Romagna Dop, albicocca candita e Asparagi verdi di Altedo Igp. In una intervista a Il Corriere della Sera lo chef ha naturalmente parlato del vino. “Noi per il vino facciamo tantissimo, – ha affermato – perché la prima cosa che mi hanno spiegato quando ho fatto la scuola alberghiera è che il vino si serve a tavola, quando si mangia oltre al piatto c’è il vino e l’acqua.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il rincaro dei vini? La formula del mezzo bicchiere si fa ogni tanto. È un bicchiere in due e quindi funziona, perché magari i clienti dicono ‘ma sì dai, mezzo bicchiere possiamo permettercelo'”: parla Carlo Cracco

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