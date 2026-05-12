Combs era ossessionato dai Royal e aveva messo gli occhi anche su Beatrice ed Eugenia Tanto da aver commentato in un’occasione | Non vedo l' ora che le figlie di Fergie raggiungano la maggiore età

Da iodonna.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo coinvolto in questioni legate alla monarchia aveva manifestato un interesse particolare per alcune delle figlie di un ex membro della famiglia reale, arrivando a commentare il desiderio di vederle raggiungere la maggiore età. Oltre a ciò, sono emerse accuse non confermate riguardanti una presunta relazione tra un'ex consorte reale e un noto imprenditore statunitense, con email segrete che avrebbero rivelato dettagli sull’amicizia tra i due.

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N on bastavano le illazioni su una presunta relazione di Sarah Ferguson con Jeffrey Epstein all’apice dell’amicizia rivelata recentemente dalle email segrete dell’imprenditore americano. L’ex duchessa è ora al centro di altre speculazioni, apparentemente confermate da diverse fonti ai media britannici, riguardanti una storia da lei avuta due decenni fa con il rapper e produttore discografico americano Sean “Diddy” Combs. Ecco dov’è finita Sarah Ferguson, le prime foto dopo mesi in uno chalet di lusso in Austria X Sarah Ferguson “amante” del rapper Sean ‘Diddy’ Combs. A rivelarlo è il royal watcher inglese Andrew Lownie che, in un estratto dell’edizione aggiornata del suo libro Privilegiati.🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Combs era ossessionato dai Royal e aveva messo gli occhi anche su Beatrice ed Eugenia. Tanto da aver commentato in un’occasione: «Non vedo l'ora che le figlie di Fergie raggiungano la maggiore età».
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