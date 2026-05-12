Combs era ossessionato dai Royal e aveva messo gli occhi anche su Beatrice ed Eugenia Tanto da aver commentato in un’occasione | Non vedo l' ora che le figlie di Fergie raggiungano la maggiore età
Un uomo coinvolto in questioni legate alla monarchia aveva manifestato un interesse particolare per alcune delle figlie di un ex membro della famiglia reale, arrivando a commentare il desiderio di vederle raggiungere la maggiore età. Oltre a ciò, sono emerse accuse non confermate riguardanti una presunta relazione tra un'ex consorte reale e un noto imprenditore statunitense, con email segrete che avrebbero rivelato dettagli sull’amicizia tra i due.
N on bastavano le illazioni su una presunta relazione di Sarah Ferguson con Jeffrey Epstein all’apice dell’amicizia rivelata recentemente dalle email segrete dell’imprenditore americano. L’ex duchessa è ora al centro di altre speculazioni, apparentemente confermate da diverse fonti ai media britannici, riguardanti una storia da lei avuta due decenni fa con il rapper e produttore discografico americano Sean “Diddy” Combs. Ecco dov’è finita Sarah Ferguson, le prime foto dopo mesi in uno chalet di lusso in Austria X Sarah Ferguson “amante” del rapper Sean ‘Diddy’ Combs. A rivelarlo è il royal watcher inglese Andrew Lownie che, in un estratto dell’edizione aggiornata del suo libro Privilegiati.🔗 Leggi su Iodonna.it
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