Combs era ossessionato dai Royal e aveva messo gli occhi anche su Beatrice ed Eugenia Tanto da aver commentato in un’occasione | Non vedo l' ora che le figlie di Fergie raggiungano la maggiore età

Un uomo coinvolto in questioni legate alla monarchia aveva manifestato un interesse particolare per alcune delle figlie di un ex membro della famiglia reale, arrivando a commentare il desiderio di vederle raggiungere la maggiore età. Oltre a ciò, sono emerse accuse non confermate riguardanti una presunta relazione tra un'ex consorte reale e un noto imprenditore statunitense, con email segrete che avrebbero rivelato dettagli sull’amicizia tra i due.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui