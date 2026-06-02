Mercoledì si svolge un incontro tra rappresentanti della Federciclo e il Parlamento Europeo a Bruxelles. La discussione riguarda temi legati alla mobilità sostenibile, alla sicurezza delle biciclette e alle norme innovative nel settore. La Federciclo promuove questo confronto istituzionale con l’obiettivo di affrontare questioni legate alla promozione dell'uso della bicicletta. L’evento si inserisce nelle iniziative della Giornata internazionale della bici.

In occasione della giornata internazionale della Bicicletta, mercoledì 3 giugno, la Federciclismo ha promosso presso il Parlamento Europeo l’evento istituzionale dal titolo “La Bicicletta al centro della mobilità, sicurezza e innovazione normativa”. L’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto tra istituzioni europee, rappresentanti politici, mondo sportivo ed esperti del settore sulle prospettive della mobilità ciclistica in Europa, con particolare attenzione ai temi della sicurezza stradale, della sostenibilità ambientale e dell’innovazione normativa. Tra i partecipanti Ivan Gotti, re dei Giri d’Italia 1997 e 1999, e la campionessa paralimpica Claudia Cretti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giornata internazionale della bici: mercoledì la Federciclo al Parlamento Europeo

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