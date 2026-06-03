Il 2 giugno, Rai 1 ha registrato un aumento di ascolti durante la diretta della parata e della cerimonia al Quirinale, superando i due milioni di spettatori. Floris ha superato i 2,5 milioni di visualizzazioni, mentre Berlinguer ha fatto registrare un calo di ascolti rispetto alle edizioni precedenti. La giornata ha visto un picco di audience per le trasmissioni dedicate alle celebrazioni ufficiali.

Il 2 giugno non è una semplice data in cerchiata in rosso sul calendario: e la partecipazione mediatica alle celebrazioni istituzional-televisive ce lo ha dimostrato una volta di più. Ribadendo ma chiare lettere e numeri record, che la Festa della Repubblica non è solo una semplice ricorrenza con tutti i cerimoniali annessi e connessi, ma il battito cardiaco di una nazione che si ritrova e si riconosce. 2 giugno, la festa tra parata e serata al Quirinale domina gli ascolti tv. Non è un caso allora se questa edizione 2026 della commemorazione storica ha confermato a suon di partecipazione popolare come senso di appartenenza e di condivisione siano più vivi e febbrili che mai. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Il 2 giugno incolla gli italiani alla tv, tra Parata e Quirinale è boom d’ascolti per Rai 1: doppiato Floris, affondata Berlinguer

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