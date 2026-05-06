ASCOLTI TV 5 MAGGIO 2026 | L’ETERNO MONTALBANO GF VIP BELVE CRIME FLORIS VS BERLINGUER

Martedì 5 maggio 2026, le trasmissioni più seguite in prima serata sono state la replica della serie con il Commissario Montalbano, il reality Grande Fratello Vip, la trasmissione DiMartedì e il debutto di Belve Crime. I dati sugli ascolti mostrano differenze significative tra i vari programmi, con alcune fasce orarie che hanno registrato un pubblico più consistente rispetto ad altre. La serata ha visto anche il confronto tra Floris e Berlinguer, entrambi protagonisti di programmi di approfondimento.

ASCOLTI TV 5 MAGGIO 2026 • MARTED Ì •. Gli ascolti tv di martedì 5 maggio 2026 con la replica del Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedì e il debutto di Balve Crime. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Presentazione David di Donatello – x É Sempre Mezzogiorno! Menù – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x ( finale x ) Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Il....🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 5 MAGGIO 2026: L’ETERNO MONTALBANO, GF VIP, BELVE CRIME, FLORIS VS BERLINGUER Notizie correlate Ascolti tv ieri sera 5 maggio 2026, i dati Auditel dal Grande Fratello Vip a Il commissario Montalbano a Belve CrimeMartedì 5 maggio 2026 la prima serata ha visto lo scontro fra diversi programmi di punta sui principali canali Rai e Mediaset, ecco gli ascolti tv... Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 5 maggio 2026, da Il commissario Montalbano a Belve Crime al Gf VipTutti i programmi in onda stasera, martedì 5 maggio 2026, sui principali canali Rai e Mediaset Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, martedì 5... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ascolti tv, Ulisse e Cesaroni testa a testa. Effetto serata accorciata: salgono spettatori Canale 5; Ascolti tv ieri 4 maggio: Alberto Angela certezza, I Cesaroni non sfondano (ma Gerry Scotti sì); Ascolti tv, Ruota della fortuna vs Affari tuoi: chi vince? I dati Auditel; Ascolti tv ieri lunedì 4 maggio chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, GialappaShow, Quarta Repubblica. Ascolti tv martedì 5 maggio: Montalbano, Belve, Grande Fratello VipAscolti tv 5 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv 5 maggio: chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Belve Crime e il Grande FratelloGli ascolti TV di martedì 5 maggio. In prima serata su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano, su Rai2 l'appuntamento con Belve Crime, mentre su ... fanpage.it Pancaldi: "Serve un tavolo, la maggioranza ci ascolti". - facebook.com facebook Complimenti a @RaiDue @peregopaola @paolabarale @SignoraRossella @GemelliGuidonia @domenicomarock per gli Ascolti con 288.000 5,60%-347.000 4,30% #CitofonareRai2 #GiampaoloTrombetti x.com