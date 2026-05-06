ASCOLTI TV 5 MAGGIO 2026 • MARTED Ì •. Gli ascolti tv di martedì 5 maggio 2026 con la replica del Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedì e il debutto di Balve Crime. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – 2927 35.42 PT – 7047 34.68 M E D I A S E T 24H – 3236 39.15 PT – 7676 37.76 UnoMattina News – 266 13.66 + 561 14.67 Tg1 – 968 19.76 UnoMattina – 771 17.05 Storie Italiane – 795 17.60 + 953 19.16 Presentazione David di Donatello – 751 11.43 É Sempre Mezzogiorno! Menù – 1774 15.76 Tg1 – 2992 24.00 Tg1 Economia – 2296 18.82 La Volta Buona – 1517 13.81 La Volta Buona – 1549 16.96 Tg1 – 1384 16.14 Il Paradiso delle Signore – 1596 18.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 5 MAGGIO 2026: L’ETERNO MONTALBANO (17,5%), GF VIP (18,6%), BELVE CRIME (7,4%), FLORIS (9,6%) VS BERLINGUER (2,8%)

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