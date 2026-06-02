Un ragazzino di 17 anni di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, è in pericolo di vita dopo aver consumato quello che in rete viene chiamato "miele da sballo", una droga a base di cannabis concentrata molto potente e pericolosa. Il ragazzino è arrivato in ospedale, assieme ad altri due giovani di 19 e 22 anni, in grave crisi respiratoria. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri i tre, dopo essersi riuniti a casa del minore, hanno consumato la droga, probabilmente un solo cucchiaino, e si sono subito sentiti male. I genitori del minorenne hanno immediatamente chiamato il 118, che ha trasferito il 17enne all’ospedale San Paolo di Napoli, dove si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Consuma il "miele da sballo": grave crisi respiratoria dopo un solo cucchiaino. 17enne in pericolo di vita a Napoli

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