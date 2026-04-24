Ariedo Braida, ex dirigente sportivo, ha commentato la difficile situazione del calcio italiano, definendola uno dei momenti più bassi nella storia del settore nel paese. Ha anche indicato alcune azioni da intraprendere per affrontare le problematiche attuali. Le sue parole sono state riportate in un intervento recente, in cui ha analizzato la crisi e suggerito possibili soluzioni. La discussione si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per il calcio nazionale.

La sconfitta contro la Bosnia nella notte di Zenica ha condannato l'Italia alla mancata qualificazione al terzo Mondiale consecutivo. Uno scenario che fino a dieci anni fa sembrava impensabile, ma a cui ci stiamo ormai tristemente abituando. Le elezioni federali del prossimo 22 giugno saranno il primo passo per la rinascita, ma per rilanciare il calcio italiano serviranno coraggio, visione e riforme. In merito allo stato di salute del nostro calcio, Ariedo Braida, ex dirigente del Milan durante l'epoca Berlusconi, ha proposto alcune possibili soluzioni. Di seguito, un estratto del suo intervento a 'Stile TV', durante la diretta della trasmissione 'Salite sulla giostra', programma condotto da Raffaele Auriemma.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Braida: “È uno dei momenti più bassi della storia del calcio italiano. Ecco cosa bisogna fare ora”

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