Alle 2 di notte scade l' ultimatum all' Iran Trump | Un' intera civiltà morirà sarà uno dei momenti più importanti della storia

Alle due di questa notte scade l'ultimatum rivolto all'Iran, con dichiarazioni allarmanti da parte dell'ex presidente degli Stati Uniti che ha affermato che potrebbe essere uno dei momenti più significativi della storia. Si tratta di una richiesta che, in passato, ha portato a diverse tensioni tra le due nazioni, e questa volta sembra essere presa sul serio. Non sono ancora noti i dettagli delle possibili azioni che seguiranno.

Il post apocalittico del presidente Usa che evoca il regime change: "Potrebbe accadere qualcosa di straordinario e rivoluzionario. CHI LO SA? Lo scopriremo stasera" Qualcosa accadrà. Non è la prima volta che Donald Trump lancia un ultimatum all'Iran, ma questa volta il presidente degli Stati Uniti ha intenzioni serie. Gli ayatollah al potere hanno tempo fino alle 2 di notte (ora italiana) per riaprire "quel ca**o di Stretto di Hormuz" (così lo ha chiamato Trump), il tratto di mare nel Golfo persico in cui transita il 20% del petrolio globale. In caso contrario gli Usa lanceranno una massiccia offensiva che avrà come obiettivi ponti e centrali elettriche. 🔗 Leggi su Today.it

La minaccia di Trump all’Iran: “Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabile”Trump minaccia nuovamente l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran.

Leggi anche: Guerra in Iran, Trump: "Un'intera civiltà morirà stanotte". Raid di Usa e Israele sull'isola di Kharg

Attacco all’Iran Perché Stati Uniti e Israele hanno iniziato la guerra

Temi più discussi: Medio Oriente, Trump avverte l'Iran: 'Possiamo distruggervi in una notte'. Teheran respinge la tregua temporanea; Trump, l’Iran potrebbe essere distrutto in una notte e può essere domani; Trump e l'ultimatum all'Iran (che scade alle 2): Possiamo distruggere il Paese in una notte. Teheran invita a creare catene umane intorno alle centrali elettriche; Guerra in Iran, alle 2 di notte italiane Trump scatenerà l'inferno? Ecco perché l'intesa per la tregua è lontana.

Guerra in Iran, alle 2 di notte italiane Trump scatenerà l’inferno? Ecco perché l’intesa per la tregua è lontanaDonald Trump ha parlato chiaro al regime di Teheran: Se entro le 20 di martedì (le 2 di notte in Italia ndr) non sarà stata firmata l’intesa alle condizioni degli Stati Uniti, sull’Iran scatenerò l’i ... affaritaliani.it

Trump: «L'Iran può essere eliminato in una notte, e potrebbe essere domani». Teheran rifiuta la tregua di 45 giorniLa diplomazia ha tentato un passo avanti per fermare, o quantomeno congelare, la guerra del Golfo, ma il filo rischia di spezzarsi da un momento all'altro. La novità è che i mediatori hanno presentato ... leggo.it

Vance da Orban. "Gli obiettivi militari della guerra con l'Iran raggiunti, a breve finirà". Il vicepresidente Usa a Budapest con la moglie, bilaterale con il premier ungherese e comizio a pochi giorni dal voto #ANSA - facebook.com facebook

Guerra in Medio Oriente, tutti gli ultimatum di Donald Trump all’Iran x.com