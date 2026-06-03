Ikea giugno è il mese della polpetta
A giugno, i clienti di Ikea trovano spesso le polpette al centro dell’attenzione, anche se sono arrivati per cercare una libreria o una lampada. Durante la visita, molti si fermano a mangiare un piatto di polpette, spesso tra una pausa e un momento di conversazione con altre persone. La presenza di queste polpette è diventata un elemento ricorrente nel mese di giugno all’interno del negozio.
Da Ikea si entra per cercare una libreria o una nuova lampada e poi ci si ritrova davanti a un piatto di polpette, tra una pausa improvvisata e due chiacchiere in compagnia. Il leccalecca in edizione limitata ispirato al gusto dell’iconica polpetta Ikea 1 torna protagonista per un giorno, venerdì. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Ho voglia di polpette come quelle dellikea
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