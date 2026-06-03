Ikea giugno è il mese della polpetta

Notizia in breve

A giugno, i clienti di Ikea trovano spesso le polpette al centro dell’attenzione, anche se sono arrivati per cercare una libreria o una lampada. Durante la visita, molti si fermano a mangiare un piatto di polpette, spesso tra una pausa e un momento di conversazione con altre persone. La presenza di queste polpette è diventata un elemento ricorrente nel mese di giugno all’interno del negozio.