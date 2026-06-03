Giugno è il mese della polpetta da Ikea Afragola con uno speciale All You Can Eat
Tutti i venerdì di giugno, Ikea Afragola propone l'offerta All You Can Eat Polpette, dedicata alla polpetta. L'iniziativa si svolge nel mese in cui si celebra questa specialità del ristorante. L'evento permette di gustare più porzioni di polpette senza limiti, secondo le modalità stabilite dall'organizzazione. L'offerta è disponibile solo nei venerdì del mese di giugno. La promozione si rivolge a clienti interessati a un menu a base di polpette.
Sarà un giugno dedicato alla polpetta da Ikea Afragola che per tutti i venerdì del mese propone l’ALL YOU CAN EAT POLPETTE.“Grandi e piccoli - spiega una nota dell'azienda dedicata all'iniziativa - potranno godere di una porzione da 8 polpette dello stesso tipo scegliendo tra diversi gusti —. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
ECCO QUANDO È MEGLIO UNA CUCINA IKEA O MONDO CONVENIENZA
Notizie e thread social correlati
Giugno è il mese della polpetta, a Rimini arriva il chupa-chups ispirato al gusto meatballA Rimini, nel mese di giugno, è stato introdotto un nuovo prodotto alimentare ispirato alla polpetta, chiamato Chupa-Chups al gusto meatball.
Ad Ancona arriva il chupa-chups al gusto polpetta IkeaA Ancona, un chupa-chups al gusto di polpetta IKEA è stato venduto in un negozio locale.
Si parla di: Ikea apre al Maximall il primo Plan and Order Point della Campania.
Giugno è il mese della polpetta da Ikea Afragola con uno speciale All You Can EatSarà un giugno dedicato alla polpetta da Ikea Afragola che per tutti i venerdì del mese propone l’ALL YOU CAN EAT POLPETTE. Grandi e piccoli - spiega una nota dell'azienda dedicata all'iniziativa - p ... napolitoday.it
Polpette IKEA: giugno diventa il mese dell’all you can eatA giugno IKEA celebra le polpette con all you can eat e lecca-lecca Chupa Chups. Ecco tutti i dettagli dell'evento. techprincess.it