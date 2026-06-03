Igor Squeo morto a Milano dopo un intervento della polizia | indagati 6 agenti e un medico

Notizia in breve

Sei agenti di polizia e un medico sono indagati per la morte di un uomo di 33 anni a Milano, avvenuta dopo un intervento delle forze dell'ordine. La procura ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nel capoluogo lombardo, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità.