Igor Squeo morto a Milano dopo un intervento della polizia | indagati 6 agenti e un medico
Sei agenti di polizia e un medico sono indagati per la morte di un uomo di 33 anni a Milano, avvenuta dopo un intervento delle forze dell'ordine. La procura ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nel capoluogo lombardo, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità.
Svolta nelle indagini sulla morte di Igor Squeo, il 33enne deceduto a Milano dopo un intervento di alcuni agenti di polizia. Oggi è stata resa nota la notizia dell'indagine avviata nei confronti di sei poliziotti e un medico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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