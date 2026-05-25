Murales per Igor Squeo morto in un intervento di polizia La mamma | Voglio sapere dei suoi ultimi istanti
Un murale dedicato a Igor Squeo, deceduto durante un intervento di polizia, è stato realizzato nella zona. La madre ha chiesto chiarimenti sugli ultimi momenti della vita del figlio. Alla commemorazione era presente anche l’avvocata della famiglia, che ha riferito di aver presentato due richieste di archiviazione e di attendere una svolta nelle indagini. Non sono stati forniti aggiornamenti sul procedimento in corso.
Alla commemorazione anche l'avvocata della famiglia Squeo: "Dopo due richieste di archiviazione, attendiamo una svolta positiva, che forse arriverà a breve". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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