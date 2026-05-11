Salvatore Bottazzo morto a 20 anni dopo l'intervento indagati medico ed equipe a Torre del Greco
Cinque persone, tra cui un medico e altri membri dell’equipe sanitaria, sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla morte di un giovane di 20 anni avvenuta a Torre del Greco. Il decesso si è verificato dopo l’intervento di rimozione di una fistola. La vicenda riguarda il procedimento legale aperto per fare chiarezza sulle cause del decesso.
Cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Salvatore Bottazzo, 20enne di Torre Annunziata (Napoli), deceduto dopo la rimozione di una fistola.🔗 Leggi su Fanpage.it
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