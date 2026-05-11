Salvatore Bottazzo morto a 20 anni dopo l'intervento indagati medico ed equipe a Torre del Greco

Cinque persone, tra cui un medico e altri membri dell’equipe sanitaria, sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla morte di un giovane di 20 anni avvenuta a Torre del Greco. Il decesso si è verificato dopo l’intervento di rimozione di una fistola. La vicenda riguarda il procedimento legale aperto per fare chiarezza sulle cause del decesso.

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