Igiene urbana e raccolta differenziata Micciché lascia in eredità il piano della svolta | Nel 2027 la città sarà sempre pulita

Il sindaco uscente ha lasciato un piano per migliorare l’igiene urbana e la raccolta differenziata, con l’obiettivo di rendere la città più pulita entro il 2027. Secondo il progetto, entro quella data la Valle dei Templi dovrebbe essere un esempio di decoro pubblico. Tuttavia, il piano verrà attuato solo dopo che il sindaco avrà terminato il suo mandato.

Il sogno si realizzerà a tempo scaduto. L’architettura di servizi - che promette di trasformare la Valle dei Templi in un modello di decoro entro il 2027 - si materializzerà quando lui, Franco Micciché, non sarà più sindaco. E già da un bel po'. A soli 3 giorni dal ballottaggio tra Dino Alonge e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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