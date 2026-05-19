FalComics 190mila visitatori e città pulita | oltre il 53% di raccolta differenziata durante il grande evento
Dal 15 al 17 maggio, Falconara ha ospitato il FalComics, un festival dedicato al fumetto e alla cultura pop che ha attirato circa 190.000 persone in tre giorni. Durante l’evento, la città ha mantenuto un livello di raccolta differenziata superiore al 53 per cento, contribuendo a mantenere le strade pulite. L’afflusso di visitatori ha sottolineato la crescita di questa manifestazione, che si conferma come appuntamento importante per la comunità locale e per gli appassionati di cultura alternativa.
Falconara si conferma una città accogliente, vivace e attenta all’ambiente. Lo dimostrano i numeri e soprattutto l’immagine restituita dal FalComics, il festival del fumetto e della cultura pop che dal 15 al 17 maggio ha richiamato in città circa 190mila visitatori in tre giorni, consolidandosi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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