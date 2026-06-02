Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in condizioni critiche dopo aver ingerito Wax, noto come “miele da sballo” online. Altri due giovani hanno assunto la stessa sostanza, ma le loro condizioni non sono gravi. La sostanza è una forma di stupefacente che si presenta come un gel o una cera. La polizia indaga sull’origine e sulla diffusione di questa droga tra i giovani.

Un 17enne è in pericolo di vita per avere assunto Wax, la sostanza stupefacente che in rete viene chiamata “ miele da sballo “. Il giovane di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, è arrivato la notte scorsa all’ospedale San Paolo, assieme a due ragazzi di 19 e 22 anni, in grave crisi respiratoria. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri i tre, dopo essersi riuniti a casa del minore, hanno consumato la droga, probabilmente un solo cucchiaino, e si sono subito sentiti male. Si tratta di una sostanza a base di cannabis concentrata molto potente e pericolosa, una nuova droga che preoccupa gli specialisti del settore e che sarebbe stata acquistata su internet. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Napoli, tre giovani assumono un cucchiaio di “miele da sballo”: un 17enne è in pericolo di vita

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