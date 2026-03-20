Il baritono coreano Sung-Hwan Damien Park si esibirà in un recital lirico a Tor Vergata, accompagnato al pianoforte da Antonello Maio. L’evento presenterà alcuni dei più noti capolavori per questa voce, con un programma che mette in evidenza le qualità del cantante e la collaborazione con il pianista. La serata si svolgerà presso l’università di Tor Vergata.

Cosa: Recital lirico del baritono coreano Sung-Hwan Damien Park accompagnato al pianoforte da Antonello Maio. Dove e Quando: Mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 18.00 presso l’Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Perché: Un viaggio musicale tra arie d’opera e romanze internazionali interpretate da una delle voci più promettenti della scena operistica mondiale. L’Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” si prepara a ospitare un evento di eccezionale rilievo artistico nell’ambito della stagione concertistica curata da Roma Sinfonietta. Protagonista della serata di mercoledì 25 marzo sarà il baritono coreano Sung-Hwan Damien Park, una delle realtà più luminose e interessanti del panorama lirico contemporaneo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Park canta i capolavori per baritono a Tor Vergata

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