Calciomercato Fiorentina Paratici guarda alla Spagna | nuovo obiettivo per il centrocampo può arrivare a zero!
Durante il calciomercato, la Fiorentina è stata associata a un nuovo obiettivo di mercato in vista della sessione di gennaio. Secondo fonti vicine alla società, la dirigenza sta monitorando un centrocampista proveniente dalla Spagna con l'intenzione di inserirlo nella rosa. La trattativa potrebbe concludersi senza costi di trasferimento, considerando il contratto in scadenza del giocatore. La società non ha ancora ufficializzato alcun accordo o trattativa conclusa in tal senso.
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