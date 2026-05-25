La Fiorentina contatta Fabio Grosso è il preferito di Paratici | perché può essere l’allenatore giusto per la Viola

La Fiorentina ha contattato Fabio Grosso, scelto da Paratici come possibile nuovo allenatore. Grosso è stato protagonista di un’esperienza alla Juventus. La società valuta la sua candidatura come soluzione adatta per la squadra.

Fiorentina ha contattato Fabio Grosso, è il preferito di Paratici dopo l’esperienza alla Juventus: perché può essere il nome giusto per la Viola. Panchina Fiorentina, si accende il mercato in vista della prossima stagione. La dirigenza toscana ha deciso di rompere gli indugi, muovendo passi concreti e ufficiali per individuare la nuova guida tecnica. Secondo Fabrizio Romano, il club gigliato ha formalmente avvicinato Fabio Grosso, designandolo come obiettivo principale per affidargli il ruolo di nuovo allenatore. I contatti tra le parti sono attualmente in corso e il profilo dell’attuale tecnico del Sassuolo risulta essere estremamente apprezzato da Fabio Paratici, che ne caldeggia fortemente l’ingaggio per rilanciare le ambizioni della piazza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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