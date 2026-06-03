Ida Di Filippo matrimonio sempre più vicino | il regalo di Mariana e Gianluca

Mariana e Gianluca hanno organizzato una sorpresa per Ida Di Filippo, che si appresta a sposarsi. La donna ha ricevuto un regalo da parte dei colleghi in occasione del suo matrimonio imminente.

Ida Di Filippo è pronta per il suo matrimonio. I colleghi Mariana e Gianluca hanno preparato una sorpresa. Un momento molto importante per Ida Di Filippo e i fan di Casa a Prima Vista. L’amatissima agente immobiliare sta per sposarsi e ovviamente non è mancato un regalo speciale da parte dei suoi colleghi. Grande emozione per i fan di Casa a Prima Vista, che nelle ultime settimane hanno accolto con entusiasmo una notizia molto speciale riguardante una delle protagoniste più amate del programma. Ida Di Filippo è pronta a convolare a nozze con il compagno Pietro Albano. Dopo oltre tredici anni di relazione, la coppia ha deciso di compiere il grande passo e coronare il proprio sogno d’amore. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Matrimonio Ida Di Filippo: Torre rivela il ruolo speciale di MarianaDurante il matrimonio, Mariana e Gianluca rivestiranno ruoli particolari alla cerimonia.

Temi più discussi: Ida Di Filippo punta Domenica In: Erede di Mara Venier? Chissà.... Poi le (rare) parole sul futuro marito; Ida Di Filippo: Il successo mi ha travolta, il tempo libero non esiste più. Per il matrimonio mi aiuta una wedding planner, altrimenti...; Gianluca Torre: Dopo l'esordio in tv lavoravo 7 giorni su 7, ora ho ritrovato il tempo per me. Ho cambiato lavoro più volte, ma...; Leone - 6/13.

Dalla tv al matrimonio in arrivo: Ida Di Filippo, ora su Real Time con Turisti per case, parla della notorietà inattesa, della vita condivisa con Pietro, infermiere in neurochirurgia, e di quel carattere wild che continua a sorprenderla x.com

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