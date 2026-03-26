Terme de montel milano rinnova il suo impegno ambientale con una nuova bioforest

Il parco termale urbano più grande d'Italia ha annunciato il rinnovo del suo impegno ambientale attraverso l'installazione di una nuova bioforest. Per il secondo anno consecutivo, l’ente ha partecipato alla campagna nazionale di forestazione Foresta Italia, promossa da Rete Clima in collaborazione con Coldiretti e PEFC. L’iniziativa mira a contribuire alla riforestazione del territorio.

Milano, 26 marzo 2026 - Per il secondo anno consecutivo, Terme De Montel Milano, il parco termale urbano più grande d'Italia, conferma il suo impegno ambientale partecipando alla campagna nazionale di forestazione Foresta Italia, promossa da Rete Clima in partnership con Coldiretti e PEFC. Dopo il successo del 2025, quando furono messe a dimora 230 piante e arbusti tra ciliegi, noccioli, pioppi e frassini nell'area di Nova Milanese (MB), quest'anno il progetto si rinnova con la realizzazione di una nuova BioForest®, una mini-foresta urbana ad alta densità e crescita rapida sviluppata secondo la tecnica delle Tiny Forest. L'iniziativa contribuisce alla riqualificazione del territorio, aumenta la biodiversità e la resilienza degli ecosistemi urbani, inserendosi in un percorso più ampio di mitigazione dei cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terme de montel milano rinnova il suo impegno ambientale con una nuova bioforest Articoli correlati Vogue sceglie Milano per il suo primo 'ritiro urbano', due giorni alle Terme De Montel: ecco come partecipareDalla skincare ai talk con Carlotta Bertotti: tutto quello che c'è da sapere sull'appuntamento che trasforma il benessere in un'esperienza sensoriale... Febbraio a De Montel Terme MilanoDal 4 al 28 febbraio De Montel Terme Milano propone un percorso esperienziale che intreccia benessere, estetica, ritualità e convivialità,... Una selezione di notizie su Terme de montel milano rinnova il suo... Temi più discussi: Vogue sceglie Milano per il suo primo 'ritiro urbano', due giorni alle Terme De Montel: ecco come partecipare; La giornata mondiale dell’acqua alle terme; Vogue Italia sceglie Terme De Montel Milano per portare i Vogue Wellness & Beauty Days; Vogue Wellness & Beauty Days: incontri, attività esperienziali e accesso libero alle terme. A Milano aprono le nuove terme De Montel: sarà la struttura termale urbana più grande d’ItaliaMilano, 26 luglio 2024 – Rinascono le ex scuderie De Montel a San Siro: uno dei più importanti interventi di riqualificazione conservativa della città, che regalerà tra pochi mesi a Milano il più ... ilgiorno.it Vogue sceglie Milano per il suo primo 'ritiro urbano', due giorni alle Terme De Montel: ecco come partecipareDalla skincare ai talk con Carlotta Bertotti: tutto quello che c'è da sapere sull'appuntamento che trasforma il benessere in un'esperienza sensoriale nel cuore della città ... milanotoday.it Possibile svolta per le terme di Arta. La regione è pronta a intervenire nella gestione; valutazioni sink in corso da parte dei funzionari. - facebook.com facebook