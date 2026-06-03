Ibrahimovic se ne va ai Mondiali per un mese mentre il Milan è in piena emergenza | perché può farlo

Zlatan Ibrahimovic partirà per i Mondiali e resterà via circa un mese, lasciando il Milan in una fase di emergenza. La decisione è stata comunicata dal club, che ha approvato l’assenza dell’attaccante svedese per motivi legati alla partecipazione alla competizione internazionale. Ibrahimovic partirà in anticipo rispetto alla ripresa del campionato, lasciando i rossoneri senza il loro giocatore più esperto e con pochi punto di riferimento in attacco.

La figura di Zlatan Ibrahimovic è finita al centro del dibattito calcistico e sta facendo molto discutere in uno dei momenti più difficili della recente storia del Milan: il ruolo dell'ex attaccante, oggi Senior Advisor di Red Bird, viene spesso associato a scelte e nomine che non rientrano nelle sue competenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Zlatan Ibrahimovi describes what differentiates Milan from other clubs in Italy

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