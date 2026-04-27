Il futuro di Lewandowski, attaccante polacco del Barcellona, sembra ormai deciso a lasciare la squadra catalana. Dopo la partita tra Juventus e Milan, conclusa con uno 0-0 e prestazioni deludenti, si sono intensificate le voci di mercato riguardanti il giocatore, che sarebbe nel mirino di entrambe le società italiane. Al momento, non ci sono comunicati ufficiali, ma le trattative tra le parti sono in corso.

Le ultime sul futuro del bomber polacco, nel mirino di bianconeri e rossoneri Dalla sfida sul campo, terminata con uno 0-0 con prestazione modesta di entrambe le squadre, a quella almeno teorica sul mercato. Milan contro Juve per Robert Lewandowski: 38 anni il prossimo 21 agosto, ma ancora un bomber come pochi al mondo. (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it Il polacco ha nelle gambe una se non due stagioni di ottimo livello. Nella nostra Serie A potrebbero diventare di eccellente livello. Fa gola anche perché si può prendere a costo zero. Il suo contratto con il Barcellona è ancora in scadenza il prossimo 30 giugno e ad oggi non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve-Milan, svolta Lewandowski: “Se ne va dal Barcellona”

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