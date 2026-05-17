Ivan Zazzaroni ha annunciato che nel prossimo futuro Ibrahimovic tornerà a giocare con il Milan, mentre Allegri potrebbe lasciare la guida tecnica della squadra. Secondo le sue parole, ci sarà una rivoluzione societaria che coinvolgerà diversi aspetti della squadra e dello staff. La notizia ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati di calcio, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme da parte del club. La situazione resta da seguire con attenzione per eventuali sviluppi.

A Radio Deejay, durante Deejay Football Club, il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato del futuro del Milan, rivelando alcuni dei possibili movimenti della possibile rivoluzione estiva dei rossoneri. Ecco le sue parole (riprese da Fcinter1908). "Zlatan Ibrahimovic riprenderà potere, Massimiliano Allegri se ne andrà, Igli Tare se ne andrà, probabilmente anche Giorgio Furlani. Potrebbe diventare AD Calvelli, Moncada riprenderà potere. Ad oggi la vedo così. Allegri va via anche in caso di qualificazione alla Champions League. Chi sarà il CT dell'Italia? Allegri al 30%, Mancini al 29% e il resto Conte". Si continua infatti a parlare di... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Zazzaroni sicuro: “Zlatan Ibrahimovi? riprenderà potere, Massimiliano Allegri se ne andrà”

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