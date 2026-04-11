Stefano Corti | A 21 anni ho scoperto di essere padre con una lettera L'addio a Bianca Atzei fa ancora male
Durante un’intervista a Verissimo, Stefano Corti ha condiviso alcuni momenti chiave della sua vita. A 21 anni ha scoperto di essere padre attraverso una lettera, e ha parlato anche della rottura con Bianca Atzei, affermando che il dolore per la fine della relazione rimane ancora vivo. L’inviato de Le Iene ha ripercorso pubblicamente le sue esperienze personali e i sentimenti legati a questi eventi.
Stefano Corti si mette a nudo nello studio di Verissimo. L’inviato de Le Iene ha ripercorso le tappe più significative della sua vita, dalla scoperta della paternità a soli 21 anni fino al dolore, ancora vivo, per la fine della storia d’amore con Bianca Atzei.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Chi sono gli ex di Bianca Atzei, dal primo importante Max Biaggi all’ultimo Stefano Corti (padre del figlio Noah)Il primo amore noto di Bianca Atzei è con il pilota Max Biaggi, ex campione di MotoGP.