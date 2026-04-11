Stefano Corti | A 21 anni ho scoperto di essere padre con una lettera L'addio a Bianca Atzei fa ancora male

Durante un’intervista a Verissimo, Stefano Corti ha condiviso alcuni momenti chiave della sua vita. A 21 anni ha scoperto di essere padre attraverso una lettera, e ha parlato anche della rottura con Bianca Atzei, affermando che il dolore per la fine della relazione rimane ancora vivo. L’inviato de Le Iene ha ripercorso pubblicamente le sue esperienze personali e i sentimenti legati a questi eventi.