Iran la guerra in diretta | Trump sull'intesa con Teheran | Deve essere un buon accordo per gli Usa
L'ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che qualsiasi accordo con l’Iran deve essere vantaggioso per gli Stati Uniti. Questa dichiarazione è arrivata mentre continuano le tensioni tra i due paesi. Non sono stati forniti dettagli specifici su eventuali negoziati o proposte concrete. Le dichiarazioni sono state fatte in un momento di attuale confronto tra le due nazioni. Non sono stati annunciati nuovi accordi o iniziative ufficiali in merito.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump sull'intesa con Teheran: "Deve essere buon accordo per noi". Il vicepresidente Vance annuncia "buoni progressi" per l'estensione del cessate il fuoco, ma precisa: "Il presidente non ancora pronto ad approvare l'accordo". Oggi, venerdì 29 maggio, il segretario di Stato Rubio incontra l'omologo pakistano a Washington. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Guerra: Iran rifiuta piano Usa e Trump quello di Teheran, navi di Francia e Turchia passano a Hormuz
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