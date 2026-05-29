Iran la guerra in diretta | Trump sull'intesa con Teheran | Deve essere un buon accordo per gli Usa

Notizia in breve

L'ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che qualsiasi accordo con l’Iran deve essere vantaggioso per gli Stati Uniti. Questa dichiarazione è arrivata mentre continuano le tensioni tra i due paesi. Non sono stati forniti dettagli specifici su eventuali negoziati o proposte concrete. Le dichiarazioni sono state fatte in un momento di attuale confronto tra le due nazioni. Non sono stati annunciati nuovi accordi o iniziative ufficiali in merito.