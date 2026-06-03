IA in difficoltà | il test psicologico che ne rivela i limiti

Un test psicologico ha mostrato le difficoltà di un'intelligenza artificiale nel gestire compiti complessi. Quando le domande superano le dieci parole, l'IA commette errori evidenti, dimostrando limiti nelle sue capacità di comprensione e spiegazione. In particolare, l'IA fatica a spiegare regole che non riesce ad applicare correttamente, evidenziando problemi nel mantenere la coerenza e nel seguire istruzioni più articolate.

Perché GPT-4o fallisce drasticamente quando il test supera dieci parole? Come può un'IA spiegare le regole senza saperle eseguire? Quale limite strutturale impedisce ai modelli Transformer di gestire l'attenzione? Cosa accade alle prestazioni dei modelli quando gli stimoli aumentano??? In Breve GPT-4o scende dal 91% al 15% di accuratezza con 40 stimoli. Claude 3.5 Sonnet crolla al 24% di precisione con 40 parole. I ricercatori Patel, Wang e Fan analizzano l'archit . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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¿A quién eliges Test psicológico que revela tu arquetipo interior

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