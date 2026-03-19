ChatGPT per i compiti e uso dei social | il sondaggio Novakid rivela che l’80% dei genitori chiede limiti rigorosi

Un sondaggio Novakid rivela che l’80% dei genitori italiani desidera imporre limiti severi sull’uso di smartphone e social tra i propri figli. La maggior parte di loro si concentra sulla regolamentazione dei compiti scolastici e sull’utilizzo delle piattaforme social, evidenziando una preoccupazione condivisa riguardo al tempo trascorso online. I dati si riferiscono a un campione di genitori che rispondono alle domande del questionario.

Un sondaggio Novakid mostra che i genitori italiani chiedono regole rigorose per smartphone, social e intelligenza artificiale a scuola L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Didattica personalizzata per alunni con BES: il report GoStudent rivela che il 47% dei genitori chiede l’aiuto dei softwareIl 44% delle famiglie con BES vuole l'intelligenza artificiale per personalizzare lo studio.

Mediaset denuncia Corona e chiede di vietargli l'uso dei social: "Diffamazione e minacce"Mediaset ha denunciato in Procura a Milano Fabrizio Corona per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e di conduttori di note...

Una selezione di notizie su ChatGPT per i compiti e uso dei social...

Temi più discussi: Nuovi modi per imparare matematica e scienze con ChatGPT; L'IA diventa sempre più uno strumento di apprendimento interattivo con ChatGPT e Claude; GPT-5.4 mini e nano: cosa cambia e perché l'AI diventa più veloce; L’intelligenza artificiale generativa può scrivere da zero un genoma?.

ChatGPT, la scienza diventa un banco di prova e rivela quali sono i suoi limiti più grandiUno studio della Washington State University mette alla prova ChatGPT tra vero e falso: i risultati sollevano dubbi su accuratezza e coerenza. Scopri di più. libero.it

7 genitori su 10 vogliono limiti all’utilizzo dell’AI per i compiti a casaIl 69,5% dei genitori italiani chiede di limitare o vietare l’uso di strumenti di intelligenza artificiale per i compiti a casa, mentre l’80,5% sostiene fermamente lo stop agli smartphone in classe. L ... msn.com

Merriam-Webster afferma che OpenAI ha usato circa 100.000 articoli, voci di enciclopedia e di dizionario per addestrare ChatGPT senza autorizzazione. x.com

Faccio il mio cavallo di battaglia: "la ciambella vasetti" allo yogurt. Ho uno yogurt alla ciliegia con pezzi all'interno scaduto il 16 marzo, non voglio usare 3 uova ma 2 e mi affido a Chatgpt per modificare senza fare disastri. Chatgpt ti odio. Bruciata sopra e liquid - facebook.com facebook