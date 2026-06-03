Un test psicologico del 1935 ha causato problemi all'intelligenza artificiale, ma l'uomo ha superato facilmente la prova. La sfida ha evidenziato limiti nelle capacità di analisi delle macchine rispetto alla mente umana. La questione riguarda un test che ha messo in crisi i sistemi di intelligenza artificiale più sofisticati. La differenza tra le risposte fornite dall’uomo e dall’AI ha sottolineato le difficoltà delle macchine nel replicare i processi cognitivi umani.

Roma, 3 giugno 2026 - C’è qualcosa che mette in difficoltà i più avanzati modelli di intelligenza artificiale generativa, tipo GPT-4o, Claude, Gemini e GPT-5, e non è uno stratagemma studiato apposta per evidenziare i limiti, se esistono, dell’Ai, ma un vecchio e celebre test della psicologia cognitiva. Lo ha svelato uno studio pubblicato su PNAS Nexus. Introdotto dallo psicologo Stroop nel ‘35. Nel 1935 lo psicologo John Ridley Stroop pubblicò i risultati sul suo test sperimentale, oggi il così detto Stroop Test, davanti al quale anche i modelli linguistici dell’architetture Transformer trovano difficoltà a mantenere il controllo dell'attenzione in compiti che invece ai comuni mortali risultano semplici, quasi automatici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il test psicologico del 1935 manda in crisi l’Ai (Ma che l’uomo supera facilmente)

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