IA | il paradosso della crescita la produttività non decolla

Secondo uno studio, il 95% dei progetti di intelligenza artificiale non genera benefici misurabili. Uno dei problemi principali riguarda i dati disordinati, che impediscono di ottenere risultati concreti. La mancanza di dati strutturati e di qualità influisce sulla capacità di misurare i reali vantaggi dell’IA. Di conseguenza, anche se gli investimenti continuano ad aumentare, la crescita della produttività non si traduce in miglioramenti evidenti.

Perché il 95% dei progetti IA non produce benefici misurabili?. Come possono i dati disordinati bloccare il ritorno economico degli investimenti?. Quali errori storici stanno ripetendo le aziende con l'intelligenza artificiale?. Cosa deve cambiare nei processi aziendali per sbloccare la produttività?.? In Breve Il 95% dei progetti di IA generativa non produce benefici misurabili secondo Sloan e BCG.. Gartner prevede l'abbandono del 60% delle iniziative IA entro la fine del 2026.. Il 70% delle imprese usa l'IA ma l'80% non registra variazioni di produttività.. Il 40% dei lavoratori dedica più tempo alla revisione dei contenuti generati dagli algoritmi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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