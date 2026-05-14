Produttività e partecipazione il lavoro torna al centro della crescita

Il dibattito sul mondo del lavoro in Italia si concentra sempre più sulla relazione tra produttività e partecipazione dei lavoratori. Nonostante un aumento dell’occupazione, il Paese affronta ancora difficoltà nel migliorare l’efficienza delle imprese. Le discussioni si spostano da un confronto tra flessibilità e tutela, o tra salari e competitività, verso un’analisi più ampia che coinvolge diversi attori e sfide. La questione rimane centrale nel tentativo di favorire una crescita sostenibile e duratura.

Roma, 14 maggio 2026 – In un’Italia che ha aumentato l’occupazione ma continua a scontare un serio problema di produttività, il confronto sul lavoro non può più limitarsi alla contrapposizione tra flessibilità e tutela, salari e competitività, impresa e sindacato. Il nodo vero è più profondo: come si crea valore, come lo si distribuisce, come si coinvolgono i lavoratori nei processi decisionali ed economici delle imprese. È questo il cuore dei Seminari in Langa sul lavoro, in programma al Castello di Grinzane Cavour il 15 e 16 maggio 2026, dedicati a “”. L’appuntamento nasce da una regia precisa, che merita di essere sottolineata: quella di Giuseppe Garesio, Maurizio Sacconi e Alberto Mingardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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