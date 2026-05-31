USA | la produttività vola del 2% grazie al cloud non all’IA generativa
Negli Stati Uniti, la produttività è aumentata del 2% grazie all'uso del cloud computing, mentre l'IA generativa ha avuto un impatto minore. Non sono stati indicati cambiamenti significativi nelle infrastrutture digitali globali o nel controllo di queste reti. La crescita della produttività si attribuisce principalmente alle tecnologie cloud, senza coinvolgere direttamente l’IA generativa. Le dinamiche di controllo e gestione delle infrastrutture digitali rimangono in mano a grandi aziende del settore tecnologico.
? Domande chiave Perché il cloud ha superato l'impatto dell'IA generativa nella produttività?. Chi detiene realmente il controllo delle infrastrutture digitali globali?. Come può la politica evitare che l'automazione riduca il reddito lavorativo?. Quali misure fiscali possono redistribuire gli extraprofitti dei colossi tecnologici?.? In Breve Crescita guidata da cloud, software avanzati e abbondante disponibilità energetica.. Rischio sovranità privata per controllo infrastrutture digitali e data center.. Leone XIV invoca tutela dignità umana contro dominio tecnologico.. Necessità tassare extraprofitti e risorse scarse per redistribuire valore tecnologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
IA generativa: Sopra Steria Next definisce il piano d’azione per la scalabilità dell’IA generativaIl 14 aprile 2026, Sopra Steria Next ha annunciato la pubblicazione della prima edizione della serie CIO Compass, dedicata alla scalabilità...
Open Fiber: la fibra ottica prende vita grazie all’IA generativaRecentemente, si è parlato di come l'intelligenza artificiale generativa venga impiegata per rappresentare in modo più dettagliato e realistico le...
L'America corre, la Ue si muovaLa produttività del lavoro negli Usa aumenta anche grazie all’AI. L’Europa rischia di restare indietro. Gli errori italiani ... corriere.it
Frena la produttività UsaRallenta la produttività dei lavoratori Usa mentre cresce il costo unitario del lavoro. Nel secondo trimestre la produttività, escluso il settore agricolo, è salita dell'1,1% su base trimestrale, più ... milanofinanza.it