USA | la produttività vola del 2% grazie al cloud non all’IA generativa

Notizia in breve

Negli Stati Uniti, la produttività è aumentata del 2% grazie all'uso del cloud computing, mentre l'IA generativa ha avuto un impatto minore. Non sono stati indicati cambiamenti significativi nelle infrastrutture digitali globali o nel controllo di queste reti. La crescita della produttività si attribuisce principalmente alle tecnologie cloud, senza coinvolgere direttamente l’IA generativa. Le dinamiche di controllo e gestione delle infrastrutture digitali rimangono in mano a grandi aziende del settore tecnologico.