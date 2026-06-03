IA e teatro a Cesena | gli studenti reinventano la cultura

Gli studenti hanno portato in scena uno spettacolo al San Domenico di Cesena, utilizzando l'intelligenza artificiale per creare una performance multilingue. Sul palco del Tiffany, sei lingue diverse sono state parlate e interpretate grazie a tecnologie di AI. La mostra ha integrato strumenti digitali per coinvolgere il pubblico, mentre i giovani hanno sperimentato nuove modalità di rappresentazione culturale con l'uso di intelligenza artificiale.

Come può l'intelligenza artificiale trasformare una mostra al San Domenico?. Quali sei lingue diverse hanno animato il palco del Tiffany?. Cosa hanno scoperto gli ex alunni visitando i nuovi laboratori?. Come cambierà il rapporto tra tecnologia e comunicazione etica nelle scuole?.? In Breve 69 studenti di cinque istituti cesenati partecipano al progetto Social Sparks.. Progetto Ai-rtificio di VemSistemi per fruizione museale interattiva al San Domenico.. Spettacolo al teatro Tiffany con sei lingue tra cui ucraino e tedesco.. Ex diplomati Itis Marconi celebrano il sessantesimo anniversario del diploma del 1966.. L’intelligenza artificiale e il teatro uniscono le generazioni nelle scuole del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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