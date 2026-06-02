Caos all’autostazione di Cesena | rischi e scontri tra gli studenti

Notizia in breve

All’autostazione di Cesena si sono verificati scontri tra studenti, creando disordini e rischi per chi attraversa. La situazione ha causato tensioni tra i giovani e problemi di sicurezza. Le autorità locali non hanno ancora annunciato interventi specifici, mentre il quartiere valuta come delimitare i percorsi pedonali e ridurre i pericoli. Nessuna misura immediata è stata adottata per gestire il traffico e garantire la sicurezza dei pedoni.