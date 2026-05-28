Scienza e teatro a Roma | studenti e IA creano dialoghi storici

A Roma, studenti e intelligenza artificiale hanno collaborato per creare dialoghi storici, unendo elementi di scienza e teatro. Durante l'iniziativa, si sono affrontate tematiche sul modo in cui gli studenti possono utilizzare l’IA senza compromettere il pensiero critico. Sono stati premiati i gruppi che hanno saputo integrare in modo efficace aspetti scientifici e teatrali, distinguendosi per originalità e qualità dei contenuti. L’evento ha coinvolto diverse classi, con lavori presentati davanti a giurie e pubblico.

? Punti chiave Come possono gli studenti usare l'IA senza perdere il pensiero critico?. Chi sono i gruppi vincitori che hanno unito scienza e teatro?. Perché l'algoritmo non può sostituire la profondità filosofica dei dialoghi?. Come può il teatro trasformare concetti astratti come la fisica nucleare?.? In Breve 60 gruppi di 3 studenti da 11 scuole italiane hanno partecipato alla sfida.. Vincitore primo premio: gruppo Pensatori seriali del Liceo Nobel di Torre del Greco.. Secondo posto al Liceo Cicerone di Frascati, terzo al Liceo Einstein di Teramo.. Progetto promosso da CNR, INAF, INFN e INGV per l'alfabetizzazione digitale.. Otto gruppi di studenti hanno portato in scena i propri elaborati teatrali ieri a Roma, concludendo la prima edizione pilota del progetto DialogAI. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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