I volti della Repubblica | dal Quirinale musica e parole per le celebrazioni degli 80 anni

Al Quirinale, una serata speciale ha visto musica e discorsi per celebrare gli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana. Le sale del palazzo sono state illuminate e riempite di pubblico, mentre sul palco si sono alternati interventi ufficiali e performance musicali. L'evento ha coinvolto diverse figure istituzionali, accompagnate dall'accompagnamento di orchestre e cori, creando un’atmosfera di festa e ricordo.

Il Quirinale si è trasformato in palcoscenico per una serata evento dedicata agli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana. Sul palco si sono alternati artisti, attori e voci dello sport per raccontare, attraverso testi e canzoni, il percorso del Paese dalla nascita della Repubblica a oggi. A condurre la serata un susseguirsi di letture, performance e momenti musicali che hanno intrecciato memoria e attualità. Tra gli ospiti: Gianni Morandi, Paola Cortellesi, le campionesse olimpiche Arianna Fontana e Bebe Vio, Giuseppe Bergomi, Carlo Verdone, Roberto Bolle e Danilo Rea. Ad aprire lo spettacolo è intervenuto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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