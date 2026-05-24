Il Quirinale ha aperto un sito dedicato ai 80 anni dal referendum istituzionale. Il portale invita i cittadini, in particolare i giovani, a condividere riflessioni e testimonianze sui volti della Repubblica. L'iniziativa mira a coinvolgere il pubblico in modo diretto, attraverso contenuti interattivi e contributi di utenti. La piattaforma si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario e rimane accessibile online.

L’iniziativa è volta a far partecipare attivamente i cittadini, e soprattutto i giovani, all’importante anniversario, diventando volti della Repubblica tramite delle riflessioni Il Quirinale lanciaun’iniziativa innovativa nominata “I volti della Repubblica”in occasione degli 80 anni della Repubblica italiana, quando il 2 giugno 1946 i cittadini italiani furono chiamati a scegliere tra Monarchia e Repubblica. Nel 2026 si può omaggiare attivamente l’anniversario grazie al sito della Presidenza della Repubblica. “Racconta in pochi secondi cos’è per la Repubblica,posta il tuo video sul sito e insieme celebriamo l’importante anniversarioanche sul web e suoi social”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - ‘I volti della Repubblica’, Quirinale lancia sito per 80 anni dal referendum

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Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottotitolato

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Diventa anche tu un Volto della Repubblica! Scopri di più sull’iniziativa in occasione degli 80 anni: ivoltidellarepubblica.quirinale.it x.com

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