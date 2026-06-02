I volti della Repubblica 80 anni dal Referendum anticipazioni e ospiti
Dopo giorni di collegamenti, approfondimenti e dirette per il 2 giugno, Rai 1 ha concluso le celebrazioni per i 80 anni dal referendum istituzionale con un grande evento in prima serata. La trasmissione ha coinvolto vari ospiti e ha ricostruito momenti storici legati alla nascita della Repubblica. L’evento ha rappresentato la chiusura delle attività celebrative avviate nei giorni precedenti.
Dopo giornate scandita da collegamenti speciali, approfondimenti storici e dirette dedicate alle celebrazioni del 2 giugno, Rai 1 conclude il lungo racconto della Festa della Repubblica con un grande evento in prima serata. Oggi, martedì 2 giugno 2026, va infatti in onda "I volti della Repubblica. 🔗 Leggi su Today.it
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella vota a Palermo per il referendum sulla Giustizia
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: ‘I volti della Repubblica’, Quirinale lancia sito per 80 anni dal referendum
“I Volti della Repubblica”: ANCI e Comuni al fianco del Quirinale per gli 80 anni della Repubblica italianaI Comuni italiani parteciperanno alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, promosse dalla Presidenza della Repubblica, ANCI, Rai e Siae.
Temi più discussi: I Volti della Repubblica; I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum; I Volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum; 80 anni dal Referendum - I volti della Repubblica.
‘I volti della Repubblica’, lo spettacolo di stasera, sarà trasmesso da piazza del Quirinale in diretta su Rai 1 dalle... Leggi l'articolo #Arte facebook
I volti della Repubblica, la Festa per gli 80 anni della Repubblica con tanti ospitiEcco chi ci sarà all'evento al Quirinale I volti della Repubblica la festa per gli 80 anni dal Referendum, le esibizioni ... dituttounpop.it
2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA I volti della Repubblica – Anci e Comuni per gli 80 anni della Repubblica italiana | Sono circa 100 i Comuni italiani protagonisti delle celebrazioni. Il libro di @mariannaaprile SU #GUSTOH24 gustoh24.it/i-volti-della- x.com
Luca Zingaretti, Paola Cortellesi e show speciale di Roberto Bolle, serata di stelle su Rai 1 per la festa della Repubblica: cosa vedremo staseraI Volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum: da Piazza del Quirinale una serata-evento su Rai 1 per celebrare gli 80 anni della Repubblica tra musica e grandi ospiti. libero.it