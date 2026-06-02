I volti della Repubblica 80 anni dal Referendum anticipazioni e ospiti

Da today.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo giorni di collegamenti, approfondimenti e dirette per il 2 giugno, Rai 1 ha concluso le celebrazioni per i 80 anni dal referendum istituzionale con un grande evento in prima serata. La trasmissione ha coinvolto vari ospiti e ha ricostruito momenti storici legati alla nascita della Repubblica. L’evento ha rappresentato la chiusura delle attività celebrative avviate nei giorni precedenti.

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Dopo giornate scandita da collegamenti speciali, approfondimenti storici e dirette dedicate alle celebrazioni del 2 giugno, Rai 1 conclude il lungo racconto della Festa della Repubblica con un grande evento in prima serata. Oggi, martedì 2 giugno 2026, va infatti in onda "I volti della Repubblica. 🔗 Leggi su Today.it

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