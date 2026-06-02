I volti della Repubblica 80 anni dal Referendum anticipazioni e ospiti

Notizia in breve

Dopo giorni di collegamenti, approfondimenti e dirette per il 2 giugno, Rai 1 ha concluso le celebrazioni per i 80 anni dal referendum istituzionale con un grande evento in prima serata. La trasmissione ha coinvolto vari ospiti e ha ricostruito momenti storici legati alla nascita della Repubblica. L’evento ha rappresentato la chiusura delle attività celebrative avviate nei giorni precedenti.